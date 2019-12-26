Вісьмом українцям заборонили в’їзд до Гонконгу, до регіону відрядили працівника консульства – МЗС

Станом на 19 грудня влада Китаю відмовила вісьмом громадянам України у в’їзді на територію Гонконгу, повідомляє українське Міністерство закордонних справ на запит Радіо Свобода.

При цьому в МЗС уточнили: до Гонконгу не пускають не лише українців, а й громадян інших країн.

«Станом на 19 грудня цього року зафіксовано вісім відмов. Як свідчить аналіз, найжорсткіший прикордонний контроль спостерігається напередодні вихідних та у вихідні дні. Контакти з Відділом Департаменту з питань міграції у міжнародному аеропорті Гонконгу засвідчили, що відмови стосуються громадян багатьох країн, а не тільки України», – йдеться у відповіді на запит.

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За даними МЗС, посольство України в Китайській народній республіці просить українців повідомляти про всі випадки відмов у в’їзді до Гонконгу їм, їхнім родичам і знайомим. Міграційні органи Гонконгу, йдеться у листі відомства, офіційно не повідомляють про те, скількох громадян України не впустили на цю територію і з яких причин.

«Для з’ясування причин різкого збільшення відмов у відвіданні міста та здійснення роботи з місцевою стороною, спрямованою на забезпечення виконання нею положень Угоди про взаємний безвізовий режим, з метою надання допомоги нашим громадянам на місці, до Гонконгу відряджено консульського співробітника, який проводить зустрічі в усіх відповідальних за в'їзд та перебування іноземців органах Гонконгу (Уряд, Департамент з питань міграції, Служба безпеки, поліція, аеропортові служби тощо)», – повідомлять у міністерстві.

Посольство Китайської народної республіки не відповіло на запит Радіо Свобода щодо інформації про заборону українцям на в’їзд до окремого адміністративного регіону Гонконг.

Прогонконгська українська громадська організація Free Hong Kong Center кілька разів у грудні повідомляла про випадки недопуску українців на територію Гонконгу.

В листопаді 2019 року в Україні відбувалися численні акції на підтримку продемократичних сил Гонконгу. Вони були приурочені зокрема до Дня гідності і свободи 21 листопада та місцевих виборів у Гонконгу.

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Масові протести в Гонконзі тривають від червня. Спочатку жителі протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай, який, на їхню думку, міг використовуватися проти дисидентів. Пізніше учасники протестів стали вимагати більшої незалежності від Китаю і проведення демократичних реформ. Вони також вимагають розслідування дій поліції під час протестів і амністії для заарештованих активістів.

Акції часто переростали в сутички з поліцією. Співробітники правоохоронних органів неодноразово застосовували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів. За весь час протестів були заарештовані близько шести тисяч людей. Одна людина загинула.