Китай запровадив санкції проти США через підтримку протестів в Гонконзі

Китай запровадив санкції проти Сполучених Штатів і низки неурядових організацій зі штаб-квартирою в США.

У повідомленні МЗС КНР йдеться, що мова йде про реакцію на «безвідповідальну поведінку» з боку Вашингтону і нібито втручання у внутрішні справи Китаю у зв’язку з подіями в Гонконгу.

Вірогідно, мається на увазі ухвалений у США закон про захист прав людини і демократії в Гонконгу, де вже більш ніж півроку тривають масові протести проти обмеження автономії міста китайською владою. Закон передбачає запровадження санкцій відносно офіційних осіб Китаю та Гонконгу, відповідальних за порушення прав людини під час протестів. Крім того, США заборонили експорт у Гонконг поліцейського обладнання і техніки, які використовуються для розгону демонстрацій.

Влада Китаю з понеділка призупинила розгляд запитів на відвідування Гонконгу американськими військовими кораблями і літаками.

Крім того, санкції запровадили проти некомерційних організацій – Human Rights Watch, Національного фонду демократії і Freedom House. Ці організації китайська влада звинуватила в підтримці протестів в Гонконгу.

У червні в Гонконгу розпочалися протести проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю.

Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».