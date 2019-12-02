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02 грудня 2019, Київ 09:37
Новини | Міжнародні

У Гонконгу плануються нові акції після розгону протесту 1 грудня

Поліція Гонконгу 1 грудня застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати мітингувальників

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Двогодинні антиурядові акції заплановані на наступні п’ять днів у Гонконзі після демонстрації 1 грудня, під час якої поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати тисячі протестувальників.

Масова акція в неділю показала, що продемократичний рух ще може зібрати людей навіть після недавніх здобутків демократів на місцевих виборах.

1 грудня активісти несли плакати з написами «Не забувайте причину демонстрацій» і прапори з логотипом «Революція зараз». Були зайняті кілька важливих міських магістралей. Поліція заарештувала кількох маніфестантів.

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Протестувальники у Гонконгу знову вийшли на вулиці – фото

У Гонконзі за минулий тиждень не було помітних заворушень чи сутичок. 24 листопада в місті відбулися вибори до місцевих органів влади, які привели до значного успіху кандидатів, що виступають за демократичні зміни і зменшення впливу континентального Китаю на життя Гонконгу.

Як повідомляє Reuters, активісти заявили про намір продовжити антиурядові виступи.

Протести в цьому регіоні розпочалися в червні й раз у раз призводили до закриття урядових установ, комерційних фірм, шкіл і навіть міжнародного аеропорту.

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Чому Гонконг протестує? І до чого тут Україна? – відео

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Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напівавтономний «спеціальний адміністративний регіон».

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