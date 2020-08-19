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19 серпня 2020, Київ 20:44
Новини | Суспільство

Київ: горить будинок на одній із центральних вулиць (фото)

Через пожежу рух Великою Васильківською між Лабораторним провулком та вулицею Федорова перекритий

На вулиці Велика Васильківська у Києві увечері 19 серпня загорівся будинок. Як повідомила журналісту Радіо Свобода речниця столичного Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі старого чотириповерхового будинку під номером 81.

Гасіння ускладнюється тим, що вогонь швидко поширюється дерев’яними перекриттями, повідомляє ДСНС
Гасіння ускладнюється тим, що вогонь швидко поширюється дерев’яними перекриттями, повідомляє ДСНС

«Через те, що будинок старої забудови, тут дерев’яні перекриття, вогонь дуже швидко поширився дерев’яними перекриттями на дах будинку. Наразі площа пожежа складає 200 квадратних метрів, на місці працює 10 одиниць техніки та 45 одиниць, під час ліквідації пожжеі було врятовано 2 людей, 15 евакуйовано», – сказала вона.

Наразі гасіння пожежі триває
Наразі гасіння пожежі триває

Згодом ДСНС повідомила, що площа пожежі зросла до 800 квадратних метрів. Гасіння ускладнюється тим, що вогонь швидко поширюється дерев’яними перекриттями.

Постраждалий будинок розташований неподалік від костьолу святого Миколая
Постраждалий будинок розташований неподалік від костьолу святого Миколая

Водночас ділянку, де вогонь міг перекинутися на сусідню будівлю, вдалося загасити. Наразі, за даними ДСНС, постраждалих від пожежі немає.

Через пожежу рух цією вулицею між Лабораторним провулком та вулицею Федорова перекритий.

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