Київська влада попереджає про обмеження руху Шулявським шляхопроводом до 20 серпня

Вночі проти 14 серпня міська влада Києва частково обмежить рух транспорту Шулявським шляхопроводом, повідомляє комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва».

«На шляхопроводі розпочалися роботи з влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття на основному проїзді та на підходах з боку вулиці В. Гетьмана та вулиці О. Довженко. Завершення робіт із влаштування асфальтобетонного покриття та нанесення дорожньої розмітки заплановано на 20 серпня», – йдеться в повідомленні.

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Обмеження руху набуде чинності о 00:30 у четвер і триватиме до 5 ранку 20 серпня. Комунальне підприємство просить містян «із розумінням поставитися до тимчасових незручностей».

У лютому 2017 року на Шулявському шляхопроводі обвалилася частина бетонної огорожі. У «Київавтодорі» причинами обвалу мосту назвали пожежі, які сталися раніше. Тоді у мерїі заявили, що реконструкція Шулявського мосту в Києві може тривати до двох років.

У березні 2019 року шляхопровід повністю перекрили на реконструкцію. Рух ним відновили в грудні того ж року.