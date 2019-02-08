Батальйон «Госпітальєри» отримав бюджетне фінансування й став комунальним підприємством у Дніпрі

У Дніпрі на базі медичного батальйону «Госпітальєри» Української Добровольчої Армії створили комунальне підприємство «Госпітальєри Дніпра», воно отримало фінансування з міського бюджету Дніпра.

Новостворене підприємство презентували в п’ятницю. Його очолила засновниця «Госпітальєрів», доброволець-медик Яна Зінкевич.

За її словами, це перше таке комунальне підприємство в Україні. Його мета – навчати людей наданню домедичної та першої медичної допомоги потерпілим в різних ситуаціях. Першими інструктори «Госпітальєрів» розпочали вишкіл співробітників «Муніципальної варти», далі планують заняття з іншими бюджетниками, зокрема вчителями.

Як розповіла Зінкевич, для роботи комунального підприємства з міського бюджету Дніпра на цей рік виділили 4,6 мільйона гривень, які підуть на оплату праці співробітників, закупівлю матеріалів, манекенів, дообладнання приміщення тощо. Штат підприємства складає 13 осіб.

«Ми маємо право займатись господарською діяльністю і, мабуть, десь через місяць ми будемо займатись і комерційними проектами в тому числі. У Дніпрі є дуже багато охочих навчатись», – сказала Яна Зінкевич на запитання Радіо Свобода.

Підприємство об’єднало сертифікованих інструкторів – медиків та парамедиків – з досвідом надання допомоги пораненим у зоні бойових дій. Усі вони мають державні та волонтерські відзнаки.

Як розповів інструктор КП «Госпітальєри Дніпра», парамедик Всеволод Дорофєєв, медичний батальйон «Госпітальєри» УДА був створений 2014 року для евакуації та надання першої допомоги бійцям на передових позиціях у зоні бойових дій на Донбасі. На кінець 2018 року через руки медиків батальйону пройшло 2 тисячі 750 людей.

«Рекорд» – за один день 60 людей. Це було під час боїв за Донецький аеропорт», – сказав Всеволод Дорофєєв.

Яна Зінкевич – доброволець-медик, яка врятувала з-під обстрілів понад сто бійців. 5 грудня 2015 року в ДТП біля Дніпра вона зазнала важких ушкоджень хребта.