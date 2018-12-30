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30 Грудень 2018, Київ 15:30
Суспільство

Як волонтер з Ізраїлю відчув потребу допомогти Україні

В'ячеслав Фельдман, волонтер з Ізраїлю

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В’ячеслав Фельдман більш як 10 років тому переїхав з України до Ізраїлю. Відчув потребу допомогти Україні під час Революції Гідності; весною 2014 року разом з однодумцями заснував громадську (волонтерську) організацію «Ізраїльські друзі України». У розмові з Радіо Свобода Фельдман розповідає про проекти та акції, які здійснила організація за майже п’ять років свого існування:

– Розстріл учасників Революції Гідності на київському Майдані став тим поворотним моментом, котрий змінив мене і моє життя. Звісно, я спостерігав за подіями на Майдані, але не заглиблювався у причини його виникнення. Але першим поворотом був початок лютого 2014 року: 1 лютого я приїхав в Україну, поспілкувався з однокласниками, з тими, хто мешкає у Києві. Вони і роз’яснили мені, що до чого. А другим поворотним моментом стали події 18-20 лютого, коли були розстріляні люди. Третім моментом вважаю 7 березня – день, коли в Ізраїль прийшов перший борт з пораненими українцями. Цього дня й народилась наша волонтерська організація, а я приєднався до волонтерського руху на підтримку України.

– Організація «Ізраїльські друзі України» веде багато проектів, хто вам допомагає?

– З перших днів нашої роботи ми налагодили контакти з посольством України, допомагає нам весь персонал включно з послом Геннадієм Надоленком. У декого з дипломатів каденція скінчилась, то вони нас підтримують на волонтерських засадах. Не варто забувати, що ми волонтерською структурою, тож співпрацюємо з волонтерами в Ізраїлі та в Україні. Від початку ми позиціонуємо себе як не політична організація.

– Тим не менше, ви брали участь у пікетуванні посольства Росії…

– Так, але на такі заходи, як пікетування дипломатичних установ Росії, ми ходимо як люди, які походять з України та пов’язані з Україною. «Ізраїльські друзі України» мають свої проекти: ми підтримували українських бійців, які мали поранення та які проходили процес лікування й реабілітації в Ізраїлі; ми заснували проект «Медичний міст», який дозволив лікарям з України стажуватись у кращих ізраїльських медичних центрах. Є благодійний проект, який спрямовано на створення позитивного іміджу України, на знайомство з українськими традиціями – це культурний мистецький фестиваль «Етнохутір».

Волонтери групи «Ізраїльські друзі України»
Волонтери групи «Ізраїльські друзі України»

– Кого з українських воїнів пам’ятаєте?

– Взагалі, я пам‘ятаю всіх, але найбільше я запам‘ятав Олександра Кікіна. До речі, Олександра та його побратима привезли в Ізраїль на лікування у день, коли російський «Бук» збив над окупованим Донбасом малайзійський пасажирський літак. А у нас того дня був обстріляний Тель-Авів. І от я приїжджаю до лікарні, паркую машину – і раптом починає вити сирена! Заходжу у лікарню, а по телебаченню збитий «Боїнг» показують. Приймальний відділок лікарні був захищений від обстрілів, тож не довелось щогодини у бомбосховище спускатись. Тож я той день запам’ятав, думаю, Олександр його запам’ятав також.

Волонтери передають Україні гуманітарну допомогу (В'ячеслав Фельдман зліва). Ізраїль
Волонтери передають Україні гуманітарну допомогу (В'ячеслав Фельдман зліва). Ізраїль

Взагалі, допомога пораненим українцям, яких лікували в Ізраїлі – це був найперший наш напрямок роботи. А по тому виникла ідея привозити на стажування лікарів з України, таких на сьогодні близько тридцяти осіб.

– Ваші колеги кажуть, що ви запропонували привозити на відпочинок та реабілітацію в Ізраїль діток загиблих українських бійців. Коли виникла ця ідея?

– Ідея виникла в нас давно, думали, що це буде класно – привозити дітей на відпочинок і на реабілітацію. Але логістика показала: найліпше – це привозити дітей з мамами. Ми з колегами міркували, що до чого, як все це може відбуватись – і таки втілили цю ініціативу. Гроші зібрали під час «Етнохутору», з проїздом допомогла авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», виділивши нам безкоштовно 32 квитки. Таким чином, 16 родин загиблих українських бійців відпочили в Ізраїлі, з ними працювали також фахівці з реабілітації. Маю сподівання, що наші проекти житимуть і розвиватимуться, бо ж Україна і надалі потребує нашої підтримки й допомоги.

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