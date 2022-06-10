Війська РФ з «Градів» обстріляли Дніпропетровщину – голова облради

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що російські війська з реактивних систем залпового вогню «Градів» обстріляли Широківську та Зеленодольську громади, постраждалих немає.

«З «Градів» окупанти обстріляли прикордонні території Широківської та Зеленодольської громад. По населених пунктах не влучили, постраждалих немає», – написав він у телеграмі.

За його даними, станом на 20:00 в інших громадах області все спокійно й протягом дня обстрілів не було.



3 червня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення війська Росії російські війська завдали понад 150 ракетних ударів по Дніпропетровщині. Зокрема, російські війська чотири рази вдарили по залізниці. Повністю зруйнований міжнародний аеропорт Дніпра.