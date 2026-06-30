«Укренерго» попередило про вимкнення світла в усіх областях України 1 липня

«Укренерго» попереджає, що у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 1 липня в усіх областях України будуть обмежувати споживання електроенергії.

За повідомленням, від 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (в обсязі однієї черги).

«Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду», – йдеться в повідомленні.

Українська енергетична система сильно ушкоджена внаслідок постійних російських повітряних ударів. Найскладніша ситуація спостерігається під час пікових навантажень – як за умов зимових холодів, так і під час літньої спеки.

Повернення графіків відключень на тлі спеки в «Укренерго» анонсували напередодні.