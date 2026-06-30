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Новини | Політика

Шмигаль анонсував кроки для збалансування ситуації в енергосистемі на тлі аномальної спеки

Денис Шмигаль закликав до «розумного споживання» електроенергії в пікові години – з 17 по 22 годину
Денис Шмигаль закликав до «розумного споживання» електроенергії в пікові години – з 17 по 22 годину

Міністерство енергетики вживає заходів для збалансування ситуації в енергетичній системі, передає голова відомства Денис Шмигаль 30 червня.

«Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система відчуває особливе навантаження», – заявив він.

Для стабільного проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії Шмигаль доручив відповідним службам та енергетичним підприємствам:

  • розглянути оптимізацію графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення обсягів виробництва електроенергії у періоди максимального споживання
  • забезпечити у найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт
  • посилити залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема, газової генерації, та підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи
  • забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт
  • вжити додаткових заходів із залучення імпорту електроенергії з країн-партнерів Європейського Союзу та опрацювати питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами

Шмигаль закликав до «розумного споживання» електроенергії в пікові години – з 17 по 22 годину.

Напередодні оператор «Укренерго» заявив про запровадження заходів обмеження споживання 30 червня через складну ситуацію в енергосистемі.

Українська енергетична система сильно ушкоджена внаслідок постійних російських повітряних ударів. Найскладніша ситуація спостерігається під час пікових навантажень – як за умов зимових холодів, так і під час літньої спеки.

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