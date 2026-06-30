Шмигаль анонсував кроки для збалансування ситуації в енергосистемі на тлі аномальної спеки

Міністерство енергетики вживає заходів для збалансування ситуації в енергетичній системі, передає голова відомства Денис Шмигаль 30 червня.

«Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система відчуває особливе навантаження», – заявив він.

Для стабільного проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії Шмигаль доручив відповідним службам та енергетичним підприємствам:

розглянути оптимізацію графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення обсягів виробництва електроенергії у періоди максимального споживання

забезпечити у найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт

посилити залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема, газової генерації, та підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи

забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт

вжити додаткових заходів із залучення імпорту електроенергії з країн-партнерів Європейського Союзу та опрацювати питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами

Шмигаль закликав до «розумного споживання» електроенергії в пікові години – з 17 по 22 годину.

Напередодні оператор «Укренерго» заявив про запровадження заходів обмеження споживання 30 червня через складну ситуацію в енергосистемі.

Українська енергетична система сильно ушкоджена внаслідок постійних російських повітряних ударів. Найскладніша ситуація спостерігається під час пікових навантажень – як за умов зимових холодів, так і під час літньої спеки.