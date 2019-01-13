У Греції сталася урядова криза через суперечки навколо назви Македонії

У Греції оголосив про відставку міністр оборони Панос Камменос через незгоду з очікуваною ратифікацією грецьким парламентом угоди з сусідньою Македонією про зміну назви цієї держави на Північну Македонію, щоб Афіни розблокували вступ Скоп’є до НАТО і ЄС.

Одночасно його права популістська партія «Незалежні греки» виходить із уряду, таким чином лишаючи коаліцію прем’єр-міністра Алексіса Ципраса в меншості.

Відтак прем’єр оголосив, що наступного тижня попросить парламент проголосувати щодо довіри до його уряду.

Камменос давно не приховував несприйняття угоди між Афінами і Скоп’є, укладеної урядами двох країн у червні 2018 року, але на крок протесту пішов лише нині. За угодою, північний сусід Греції змінює назву на «Північна Македонія»; Камменос вважає, що в назві цієї держави взагалі не має бути слова «Македонія», бо цю назву має також традиційний регіон на півночі Греції.

Парламент Македонії після тривалих дебатів затвердив зміни до Конституції країни про її нову назву 11 січня 81 голосом із загалом 120 депутатів; парламент Греції мав би розглянути її ратифікацію найближчими тижнями, щоб вона могла набути чинності. Греції для цього досить простої більшості від 300 депутатів парламенту; партія Ципраса «Сіріза» має 145 депутатів, і прем’єр буде потребувати голоси від опозиції.

В обох країнах угода має численних супротивників, які звинувачують уряди своїх країн у надто великих поступках іншій стороні.

Від самого розпаду колишньої Югославії і виникнення незалежної Македонії 1991 року Греція виступає проти цієї назви сусідньої країни, твердячи, що ця назва становить до неї територіальну претензію. Цю ж назву, кажуть в Афінах, має традиційний регіон на півночі Греції, що охоплює дві з половиною сучасні провінції, і цю ж назву мало давнє царство, що існувало переважно в межах території сучасної грецької держави і відіграло значну роль в історії давньої Греції, а світові відоме своїм царем-завойовником Александром Македонським.

Через цю суперечку і позицію Греції сучасна держава македонців-слов’ян визнана низкою міждержавних і міжнародних організацій під тимчасовою назвою «Колишня югославська республіка Македонія», і Афіни заявляли, що будуть блокувати вступ Скоп’є до НАТО і Європейського союзу, доки там не змінять назви своєї держави.