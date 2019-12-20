25 громадян Боснії і Герцеговини, в тому числі 12 дітей, повернули додому з Сирії

25 громадян Боснії і Герцеговини депортували додому з території Сирії, повідомляє боснійська влада.

Серед депортованих – шестеро жінок, семеро чоловіків та 12 дітей. Вони перебували на території, яку контролювало екстремістське угруповання «Ісламська держава», і згодом були захоплені курдськими військами в ході війни в Сирії.

Прикордонники Боснії і Герцеговини повідомили, що 25 громадян цієї країни прибули до Міжнародного аеропорту Сараєва 19 грудня. Їх зустріла поліція, працівники соціальних служб та медики. Жінок та дітей згодом доправили до притулку в селищі Деліяш поблизу Сараєва.

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Очікується, що вони залишаться там протягом 15 днів, перш ніж повернутися до своїх родин.

Натомість сімом чоловікам-громадянам Боснії і Герцеговини загрожують кримінальні звинувачення у зв’язку з їхньою участю в діяльності «Ісламської держави».

Війна в Сирії, що триває вже дев’ятий рік, почалася з придушення урядом протестного руху в березні 2011 року. Внаслідок конфлікту 370 тисяч людей загинули, мільйони мусили тікати з місць проживання.