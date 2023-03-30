Після візиту на ЗАЕС глава МАГАТЕ може знову поїхати до Росії для переговорів

Після візиту на Запорізьку атомну електростанцію генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі незабаром може знову поїхати до Росії для подальших переговорів.

Як повідомляє пресслужба агентства, Ґроссі рішуче налаштований продовжувати дипломатичні зусилля, аби захистити станцію та запобігти ядерній аварії, яка може мати серйозні наслідки для людей і навколишнього середовища в Україні та інших країнах.



«Робота триває. Дуже, дуже важливо, щоб ми погодилися щодо фундаментального принципу, згідно з яким атомна станція не повинна бути атакована за жодних обставин, і вона також не повинна використовуватися для нападу на інших», – сказав він. – «Ядерна аварія з радіологічними наслідками не помилує нікого.»



Ґроссі зауважив, що цей візит був важливий для оцінки «серйозності ситуації».



«Очевидно, що військова активність посилюється в усьому цьому регіоні. Відверто говорять про наступ і контрнаступ. Цю територію чекає, можливо, більш небезпечна фаза з точки зору триваючого конфлікту», – додав він.

29 березня Рафаель Ґроссі перебував на Запорізькій АЕС. Цей візит є його другим відвідуванням станції і першим після того, як МАГАТЕ запровадило постійну присутність на цьому майданчику у вересні 2022 року.

27 березня гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Президент під час зустрічі наголосив, що «без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.