Гройсман, Парубій та Турчинов прибули на з’їзд «Народного фронту»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув на з’їзд партії «Народний фронт», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Лідер партії Арсеній Яценюк представив його як великого друга їхньої політичної сили.

У заході також візьмуть участь секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов та спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

29 січня Гройсман і Парубій брали участь у форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», на якому чинний президент України Петро Порошенко заявив про намір балотуватися на другий президентський термін.