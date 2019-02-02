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02 Лютий 2019, Київ 14:14
Новини | Політика

Гройсман, Парубій та Турчинов прибули на з’їзд «Народного фронту»

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», на якому президент України Петро Порошенко оголосив, що балотуватиметься на другий термін. Київ, 29 січня 2019 року

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув на з’їзд партії «Народний фронт», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Лідер партії Арсеній Яценюк представив його як великого друга їхньої політичної сили.

У заході також візьмуть участь секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов та спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

29 січня Гройсман і Парубій брали участь у форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», на якому чинний президент України Петро Порошенко заявив про намір балотуватися на другий президентський термін.

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