Гройсман: для мене головне забезпечити стабільність під час виборчої кампанії і на майбутнє

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав своїм пріоритетом «стабільність під час виборчої кампанії і на майбутнє».

«Моє головне завдання перед першим туром – забезпечити стабільність в країні. Я повторю це і зараз: для мене головне забезпечити стабільність під час виборчої кампанії і на майбутнє», – сказав Гройсман.

За його словами, важливо, щоб усі програми і плани кандидатів були реалістичними.

«Буде другий тур виборів, і кандидати пропонуватимуть своє бачення майбутнього. Важливо, щоб усі програми і плани були реалістичними, а вибір, який ми зробимо, збігався з нашими бажаннями й поглядами. Ми не один раз розчаровувалися, і цього неможливо допустити знову», – заявив Гройсман.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 63,5%.

За даними національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.