«Опора» назвала найбільш масове порушення під час виборів

Розголошення таємниці голосування стало найбільш масовим порушенням під час виборів президента України, повідомила в ефірі Радіо Свобода координаторка громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

«Найбільш масовими були розголошення таємниці голосування і фотографування виборчого бюлетеня. І одне, і інше є серйозним порушенням. Тому що фотографування виборчого бюлетеню можуть мати дві передумови – просто бажання оприлюднити результати голосування в соцмережах і також це може свідчити про продаж свого голосу. На щастя, покриття таких порушень – близько 4% виборчих дільниць в цілому. І результат насправді є на 1-1,5% вище, ніж ми фіксували в 2014 році», – сказала Айвазовська.

Також координаторка «Опори» звернула увагу на процедурні порушення, зокрема, некоректне проведення ранкових засідань виборчих комісій.

«Були факти порушень, які стосувалися процедурних моментів, але що цікаво – їхній відсоток був меншим, ніж у 2014 році, це вже певний прогресивний результат», – зазначила Айвазовська.

За словами Айвазовської, явка на цих виборах була вищою ніж у 2014 році на 3%. Виборчий процес вона назвала «агресивним» і «активним».

«Ми розуміємо, що є взаємоконтроль, бо ці вибори є дійсно конкурентні, коли окремі учасники процесу не імітують конкуренцію, а здійснюють її», – сказала вона.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 63,5%.

За даними національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.