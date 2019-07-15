ДСНС попереджає про грози і ймовірність пожеж

В низці регіонів 15 липня пройдуть грози і шквальний вітер, в інших – високий рівень пожежної небезпеки, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Вдень 15 липня у північних та більшості центральних областей грози, місцями шквали 15-20 метрів на секунду», – йдеться в повідомленні ДСНС.

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За іншим повідомленням, надзвичайний рівень пожежної небезпеки рятувальники зафіксуавла в Черкаській та більшості районів Полтавської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей.

За даними Укргідрометцентру, грози очікуються в Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській і Житомирській областях. Погодні умови в цих регіонах синоптики оцінюють як потенційно небезпечні.