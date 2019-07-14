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15 Липень 2019, Київ 00:11
Новини | Суспільство

Новий тиждень в Україні почнеться помірним теплом і локальними дощами – синоптики

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В Укргідрометцентрі України повідомили, що 15 липня у північних, більшості західних і центральних областей, вдень також місцями в південній частині короткочасні дощі, подекуди грози, у північних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями значні дощі; на решті території без опадів. Температура вночі 10-15, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 19-24 градуси тепла, на решті території 25-28.

«Понеділок в Україні розпочнеться знову помірним теплом та грозовими локальними зливами. І, звичайно, сонцем та фантастично красивими хмарами, які видно навіть у лабіринтах мегаполісних будинків-велетнів. Дощі з грозами пройдуть 15 липня на Заході, Півночі та в більшості центральних областей. При грозах можливі зливи та шквали», – повідомила на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

/**/ /**/ /**/ Зокрема, 22 і 23 червня в Києві ознаменувалися трьома температурними рекордами
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За її даними у Києві в понеділок місцями дощі з грозами. Температура повітря у столиці 21-22 градуси.

Як повідомили раніше метеорологи, середньомісячна температура повітря у червні в Києві склала +23,6 градуси. Опадів випало 67 міліметрів або 92% кліматичної норми.

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