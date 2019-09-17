Група чехів перебувала в Криму приватно – МЗС Чехії

Міністерство закордонних справ Чехії заявляє, що поїздка групи чехів в анексований Росією Крим була «приватною акцією, протягом якої не дійшло до порушення чеських законів».

«Йдеться не про офіційну поїздку представників Чеської Республіки, а про приватний візит групи чеських громадян. Закони Чехії порушені не були, і все ж МЗС закликає під час поїздок за кордон з повагою ставитись до законів іноземних держав включно з Україною», – заявила речник чеського МЗС Зузана Штіхова.

Таким чином чеське МЗС реагувало на заклик посольства України в Чехії до влади країни засудити поїздку групи громадян Чехії до анексованого Росією Криму.

Українське посольство наголошувало, що «за наявною інформацією, у складі групи порушників українського законодавства були й особи з числа керівництва так званої «Світової ради підкарпатських русинів», з якими нещодавно зустрівся президент Чехії».

Чехія офіційно підтримує територіальну цілісність України в межах офіційно визнаних кордонів, а також є учасницею режиму санкцій, запроваджених Євросоюзом через анексію Криму і підтримку Росією бойовиків на Донбасі.