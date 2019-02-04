Суд у Грузії відпустив під заставу колишніх бійців батальйону «Донбас» – Семенченко

Тбіліський районний суд Грузії відпустив під заставу колишніх бійців батальйону Донбас, затриманих у справі про «незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв», повідомив народний депутат Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

«Збройні провокації» виявилися фейком, а хлопці щойно вийшли на волю під заставу», – написав Семенченко.

Народний депутат додав, що відповідно до роз’яснення МВС Грузії, до нього самого «не здійснювалося жодних процесуальних або слідчих дій» у цій справі.

Громадяни України Ігор Орленко, Ролланд Меліа, Олександр Новиков, Дмитро Курагін, Юрій Коростельов і Сергій Кладько були затримані в Грузії в ніч на 2 грудня 2018 року. За словами правоохоронців, у номерах двох готелів у столиці Грузії, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети «Беретта» і Макарова, саморобну автоматичну зброю і різноманітні боєприпаси.

За твердженням самих обвинувачених, які є колишніми бійцями батальйону «Донбас», вони приїхали до Грузії з туристичною метою і щоб погостювати у друзів. Зброю, як вони стверджують, їм «підкинули» під час спецоперації.