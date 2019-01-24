У Грузії залишили під вартою колишніх бійців батальйону «Донбас»

У Грузії підтвердили арешт затриманих у Тбілісі на початку грудня колишніх бійців батальйону «Донбас». Про це повідомляють із Тбілісі народний депутат України Єгор Соболєв, який приїхав на суд до столиці Грузії, і російське агентство «Інтерфакс».

За повідомленнями, Тбіліський міський суд відхилив клопотання захисту про звільнення затриманих із попереднього ув’язнення. 4 грудня той же суд узяв шістьох громадян України і одного Грузії, колишніх бійців українського батальйону «Донбас», під арешт на два місяці. Чергове засідання у справі призначене тепер на 7 лютого.

Громадяни України Ігор Орленко, Ролланд Меліа, Олександр Новиков, Дмитро Курагін, Юрій Коростельов і Сергій Кладько, які прибули до Грузії наприкінці листопада 2018 року, і громадянин Грузії Лука Чхнетія, який їх там приймав, звинувачені за пунктами статті Кримінального кодексу Грузії про «незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв».

Як заявляв 24 січня журналістам у Тбілісі адвокат затриманих Ґіорґі Ростомашвілі, на вилученій у них зброї експертиза не виявила жодного відбитка їхніх пальців, що стало підставою для спроби переглянути їхній арешт.

Їх затримали в ніч на 2 грудня 2018 року. За словами правоохоронців, у номерах двох готелів у столиці Грузії, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети «Беретта» і Макарова, саморобну автоматичну зброю і різноманітні боєприпаси. За твердженням самих обвинувачених, які є колишніми бійцями батальйону «Донбас», вони приїхали до Грузії з туристичною метою і щоб погостювати у друзів. Зброю, як вони стверджують, їм «підкинули» під час спецоперації.

Також відтоді у Тбілісі безвиїзно перебуває і народний депутат України Семен Семенченко. Він пояснює цей факт як «надання допомоги затриманим громадянам України»; за деякими повідомленнями, його не затримали разом із іншими завдяки його дипломатичному паспортові, яким він користувався в цій поїздці незаконно, але обмежили йому виїзд із Грузії.

Деякі грузинські засоби інформації стверджували, що прибульці мали на меті організувати заворушення зі стріляниною в центрі Тбілісі 2 грудня 2018 року, щоб потім звинуватити в розстрілі опозиції владу Грузії, на завдання колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Того дня в центрі Тбілісі відбулася демонстрація опозиції проти результатів президентських виборів. Затримані відкидають такі звинувачення.

28 листопада 2018 року у Грузії відбувся другий тур президентських виборів, у якому підтримувана чинною владою країни і владною партією «Грузинська мрія», формально незалежна Саломе Зурабішвілі з великим відривом перемогла Ґріґола Вашадзе, висуванця опозиційної коаліції на чолі з «Єдиним національним рухом» колишнього президента Міхеїла Саакашвілі. Тоді ж Саакашвілі, який нині живе у вигнанні, закликав грузинів не визнавати таких результатів виборів і влаштовувати масові акції непокори владі.