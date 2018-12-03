Затриманим у Грузії українцям призначили адвокатів – МЗС

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомляє, що затриманим у Грузії українцям призначили адвокатів. Про це 3 грудня з посиланням на дані департаменту поліції Тбілісі повідомив керівник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

«Департамент поліції Тбілісі підтвердив затримання шести громадян України. За інформацією департаменту поліції, затриманим українцям призначено адвокатів, їхні права не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання», – написав Кирилич у Twitter.

Напередодні Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про арешт у столиці Тбілісі шести громадян України і одного грузинського громадянина.

За повідомленням, у номерах двох готелів, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети «Беретта» й Макарова, саморобну автоматичну зброю і різноманітні боєприпаси.

Розслідування ведеться за пунктами статті Кримінального кодексу Грузії про «незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв». За даними міністерства, затримані нині громадяни України і Грузії прибули до країни 27 листопада. Нині триває слідство щодо конкретних цілей їхнього прибуття до Грузії, поінформували в МВС.

При цьому радник президента України Юрій Бірюков заявляв, що серед затриманих був народний депутат України Семен Семенченко, «який в останній момент утік». Блогер Андрій Дзиндзя написав, що депутатові вдалося уникнути затримання через «наявність дипломатичного паспорта». Семенченко ж наголосив, що не має «ніякої дипломатичної недоторканності» і що в Грузію він приїхав як «звичайний іноземець».

Семенченко це заперечив і заявив, що займається питанням захисту затриманих українців. 3 грудня він заявив, що їм ще не оголосили про підозру.