США засудили вирок Павлові Грибу і вимагають скасувати його

Сполучені Штати Америки засуджують вирок, який винесли в Росії українцеві Павлу Грибові, і вимагають від Росії скасувати висунені проти нього звинувачення і негайно повернути його до України.

«Його обрали за ціль через те, що він виступав проти агресії Росії проти України. Ми занепокоєні станом його здоров’я», – заявив один із речників Державного департаменту США Роберт Палладіно.

У Росії 22 березня суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого там у «сприянні терористичній діяльності» і нині важко хворого, – 6 років ув’язнення.

Після цього, за повідомленням українського «Громадського» телебачення з зали суду в російському Ростові-на-Дону, Павло Гриб заявив кореспондентці телеканалу, що оголошує голодування протесту через те, що до нього не допустили лікарів і уповноважену з прав людини Верховної Ради Людмилу Денісову. У Громадській спостережній комісії (російському громадському органі нагляду за пенітенціарною системою) Ростовської області натомість відразу заявили, що Гриб голодування не тримає і продовжує вживати їжу.

20-річний нині Павло Гриб потерпає від низки важких захворювань і перебуває у важкому стані, він потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження і перебування у спеціалізованому медичному закладі, нагадали у відповідь на вирок у Міністерстві закордонних справ України. МЗС вимагає негайно скасувати незаконний, за словами міністерства, вирок у справі Павла Гриба, надати йому постійний медичний супровід, забезпечити його звільнення і безперешкодне повернення в Україну. Міністр Павло Клімкін також закликав світову спільноту тиснути на Росію задля якнайшвидшого звільнення українця.

Крім того, з заявою на захист Павла Гриба вже виступив Європейський союз. У ЄС очікують, зокрема, що Гриб буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціальних медичних послуг, які йому потрібні. «Доти, доки він залишається у в’язниці, українським лікарям необхідно дозволити побачити його, як того вимагає рішення Європейського суду з прав людини», – наголосили в дипломатичній службі Євросоюзу.

19-річного на той час Павла Гриба викрали російські спецслужби 24 серпня 2017 року на території Білорусі, де він тоді перебував, і перевезли на територію Росії, де висунули обвинувачення, які українець відкидає.