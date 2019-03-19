Від грипу померла ще одна людина – МОЗ

Від грипу померла ще одна людина, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Це трапилося в 11 тиждень року (11-17 березня). Загалом із початку епідемічного сезону грип забрав життя 48 українців, зокрема семи дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Згідно з повідомленням, порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих зменшився на 2,6%, а серед дітей віком до 17 років – збільшився на 0,3%.

«Інтенсивний показник захворюваності склав 398,3 на 100 000 населення, що на 23,2% менше епідемічного порога по Україні», – заявили в МОЗ.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.