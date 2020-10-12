НБУ послабив гривню на 3 копійки щодо долара США

Національний банк України опівдні 12 жовтня встановив довідкове значення курсу 28 гривень 24 копійки за долар США. Це на 3 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку відбуваються мінімальні коливання. Торги відкрилися на рівні 28 гривень 23,5–25 копійок за долар, станом на 12:30 котирування становлять 28 гривень 23.7–25,7 копійки за долар, свідчать дані Finance.ua.

«Американці відзначають День Колумба, і всі розрахунки по долару пройдуть на умовах поставки ТОМ. Тобто розрахунки в гривні сьогодні, поставка долара завтра. Це непопулярний формат операцій для нашого міжбанку, і основна частина клієнтів або вже закрила свої угоди ще в п'ятницю, або перенесе ці угоди вже відразу на завтра», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Попри зростання минулого тижня, гривня все ще перебуває поблизу до найнижчих цього року показників. Близько двох місяців тому, 17 серпня, торги завершилися на гривню нижче – на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.