НБУ послабив гривню щодо долара США – попри зростання пропозиції валюти

Національний банк України встановив на 20 жовтня курс 28 гривень 38 копійок за долар, послабивши національну валюту на 2 копійки порівняно з офіційним курсом на 19 жовтня.

Це сталося попри зростання пропозиції валюти на ринку, про яке писали аналітики сайту «Мінфін».

«Торги по долару активні ближче до обіду. Пропозиція перевищує попит. Частина продавців усе ж таки чекає можливого виходу «Сітібанку» з купівлею долара під нерезидентські заявки і не поспішає знижувати котирування», – відзначали фахівці станом на 13:00.

До кінця торговельної сесії (станом на 16:15) попит знову зріс, і котирування повернулися до позначок 28 гривень 37–39 копійок за долар, це вище за рівень відкриття торгів, свідчать дані Finance.ua.

Гривня нині перебуває поблизу найнижчих цього року показників (28,4 за долар). Близько двох місяців тому, 17 серпня, торги завершилися більш як на гривню нижче – на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.