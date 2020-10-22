НБУ залишив незмінним курс гривні щодо долара США

Національний банк України встановив на 23 жовтня курс 28 гривень 27 копійок за долар, не змінивши його порівняно з офіційним курсом на 22 жовтня. Це на 13 копійок менше від річного мінімуму щодо долара США, зафіксованого 6 жовтня.

«Зниження котирувань долара вже починає привертати увагу деяких покупців-нерезидентів, для яких важливим є купити валюту максимально дешево. Вони сьогодні уважно стежитимуть за трендом на торгах і в разі нового просідання курсу вийдуть у середині дня з купівлею валюти. Це не дасть гривні істотно зміцнитися навіть у разі ситуативного перевищення пропозиції в першій половині дня», – прогнозували експерти сайту «Мінфін».

Ці очікування були реалізовані на українському міжбанківському валютному ринку, де перед завершенням торгів котирування зросли до 28 гривень 27–29 копійок за долар (з ранкового рівня 28 гривень 24–26 копійок за долар), свідчать дані Finance.ua.