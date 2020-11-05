Гривня третій день поспіль посилюється на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку 5 листопада гривня третій день поспіль посилюється проти долара США. За даними Finance.ua, після першої години торгів котирування сягнули 28 гривень 45–47 копійок за одиницю американської валюти, але станом на 12:55 опустилися до 28 гривень 30–32 копійки за долар.

Аналітики сайту «Мінфін» пишуть про «невелику перевагу пропозиції» долара на ринку, «що і стало поступово тиснути на курс».

Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 28 гривень 43 копійки за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на 5 листопада.

Раніше цього тижня офіційний курс гривні впав до мінімуму за 33 місяці – 28 гривень 60 копійок за долар.