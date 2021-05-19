На міжбанку зупинилося посилення гривні проти долара

На українському міжбанківському валютному ринку сесія 19 травня завершується незначним посиленням долара проти гривні. За даними Finance.ua, підсумкові значення є на 2 копійки вищими за рівень закриття торгів 18 травня – 27 гривень 42,5–44,5 копійки за долар.

Національний банк України встановив на 20 травня офіційний курс 27 гривень 42 копійки за долар, це на 2 копійки менше за курс на 19 травня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс перебував близько 9 місяців – від середини серпня 2020 року.