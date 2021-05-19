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19 травня 2021, Київ 18:31
Новини | Економіка

На міжбанку зупинилося посилення гривні проти долара

Національний банк України встановив на 20 травня офіційний курс 27 гривень 42 копійки за долар

На українському міжбанківському валютному ринку сесія 19 травня завершується незначним посиленням долара проти гривні. За даними Finance.ua, підсумкові значення є на 2 копійки вищими за рівень закриття торгів 18 травня – 27 гривень 42,5–44,5 копійки за долар.

Національний банк України встановив на 20 травня офіційний курс 27 гривень 42 копійки за долар, це на 2 копійки менше за курс на 19 травня.

У широкому коридорі 27,5–28,5 гривні за долар офіційний курс перебував близько 9 місяців – від середини серпня 2020 року.

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