Долар посилився на 5 копійок проти гривні – курс НБУ

Національний банк України встановив на 21 травня курс 27 гривень 47 копійок за долар, це на 5 копійок більше за офіційний курс на 20 травня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються посиленням американської валюти до рівня 27 гривень 46,5–48,5 копійки за долар, це на 6 копійок більше за рівень закриття торгів 19 травня, свідчать дані Finance.ua.

«Єдину реальну загрозу для нацвалюти сьогодні являє тільки відкладений попит з боку тих клієнтів, хто вичікує «дна» по курсу. Якщо тренд на міжбанку розгорнеться в бік зростання котирувань — ці компанії вийдуть на ринок з купівлею валюти, що матиме додатковий тиск на курс національної валюти до долара», – вказували на початку торгів експерти сайту «Мінфін».

Цього тижня вперше за останні 9 місяців котирування вийшли за межі широкого коридору 27,5–28,5 гривні за долар. Національна валюта суттєво посилилася.