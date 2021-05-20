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20 травня 2021, Київ 17:24
Новини | Економіка

Долар посилився на 5 копійок проти гривні – курс НБУ

Національний банк України встановив на 21 травня курс 27 гривень 47 копійок за долар

Національний банк України встановив на 21 травня курс 27 гривень 47 копійок за долар, це на 5 копійок більше за офіційний курс на 20 травня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються посиленням американської валюти до рівня 27 гривень 46,5–48,5 копійки за долар, це на 6 копійок більше за рівень закриття торгів 19 травня, свідчать дані Finance.ua.

«Єдину реальну загрозу для нацвалюти сьогодні являє тільки відкладений попит з боку тих клієнтів, хто вичікує «дна» по курсу. Якщо тренд на міжбанку розгорнеться в бік зростання котирувань — ці компанії вийдуть на ринок з купівлею валюти, що матиме додатковий тиск на курс національної валюти до долара», – вказували на початку торгів експерти сайту «Мінфін».

Цього тижня вперше за останні 9 місяців котирування вийшли за межі широкого коридору 27,5–28,5 гривні за долар. Національна валюта суттєво посилилася.

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