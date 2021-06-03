Котирування в парі гривня-долар стабілізувалися

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 35 копійок за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на 3 червня.

Після значного посилення гривні стабілізувалася ситуація і на міжбанківському валютному ринку. За даними Finance.ua, станом на 12:45 торги відбуваються на рівні 27 гривень 33–35 копійок за долар, це на 1,5 копійки більше за рівень закриття торгів 2 червня.

«Покупці вирішили не випробовувати долю і не гратися в курсову рулетку, а купити валюту на тлі її вчорашнього просідання. Це збільшило попит на долар і призвело до зростання котирувань», – вказують експерти сайту «Мінфін».

У травні вперше за останні 9 місяців пара гривня-долар залишила коридор 27,5–28,5. Національна валюта значно посилилася.