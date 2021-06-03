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03 червня 2021, Київ 14:06
Новини | Економіка

Котирування в парі гривня-долар стабілізувалися

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 35 копійок за долар

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 35 копійок за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на 3 червня.

Після значного посилення гривні стабілізувалася ситуація і на міжбанківському валютному ринку. За даними Finance.ua, станом на 12:45 торги відбуваються на рівні 27 гривень 33–35 копійок за долар, це на 1,5 копійки більше за рівень закриття торгів 2 червня.

«Покупці вирішили не випробовувати долю і не гратися в курсову рулетку, а купити валюту на тлі її вчорашнього просідання. Це збільшило попит на долар і призвело до зростання котирувань», – вказують експерти сайту «Мінфін».

У травні вперше за останні 9 місяців пара гривня-долар залишила коридор 27,5–28,5. Національна валюта значно посилилася.

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