Курс НБУ: гривня незначно послабилася після досягнення річного максимуму проти долара США

Національний банк України встановив на 30 липня курс 26 гривень 89 копійок за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на 29 липня.

На міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, станом на 16:25 котирування перебувають на рівні 26 гривень 86–88 копійок за долар, це на 4 копійки менше за рівень закриття торгів 28 липня.

«Масовані викупи валюти регулятором в останні дні для протидії істотному зміцненню гривні дали свої результати. Якщо ще вчора з самого ранку Нацбанк виходив з інтервенцією з купівлі долара з цінником не вище 26,84 гривні, то вже до вечора попит різко перевищив пропозицію, і котирування швидко пішли вгору», – писали аналітики сайту «Мінфін» на початку торгів 29 липня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.