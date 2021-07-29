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Новини | Економіка

Курс НБУ: гривня незначно послабилася після досягнення річного максимуму проти долара США

Національний банк України встановив на 30 липня курс 26 гривень 89 копійок за долар

Національний банк України встановив на 30 липня курс 26 гривень 89 копійок за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на 29 липня.

На міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, станом на 16:25 котирування перебувають на рівні 26 гривень 86–88 копійок за долар, це на 4 копійки менше за рівень закриття торгів 28 липня.

«Масовані викупи валюти регулятором в останні дні для протидії істотному зміцненню гривні дали свої результати. Якщо ще вчора з самого ранку Нацбанк виходив з інтервенцією з купівлі долара з цінником не вище 26,84 гривні, то вже до вечора попит різко перевищив пропозицію, і котирування швидко пішли вгору», – писали аналітики сайту «Мінфін» на початку торгів 29 липня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.

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