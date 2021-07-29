Міжбанк: посилення гривні проти долара зупинилося

Після оновлення річних максимумів гривні проти долара український міжбанківський валютний ринок знайшов баланс. За даними Finance.ua, станом на 13:15 котирування становили 26 гривень 86,5–88,5 копійки за долар, це на 5,5 копійки менше за рівень закриття торгів 28 липня, але вище за курс НБУ на 29 липня.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 90 копійок за долар, це на 4 копійки більше за чинний офіційний курс.

«Масовані викупи валюти регулятором в останні дні для протидії істотному зміцненню гривні дали свої результати. Якщо ще вчора з самого ранку Нацбанк виходив з інтервенцією з купівлі долара з цінником не вище 26,84 гривні, то вже до вечора попит різко перевищив пропозицію, і котирування швидко пішли вгору», – писали аналітики сайту «Мінфін» на початку торгів.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.