Міжбанк: долар упав нижче за 27 гривень

Уперше з середини червня на українському міжбанківському валютному ринку долар подешевшав до рівня менш як 27 гривень. За даними Finance.ua, станом на 13:10 котирування становили 26 гривень 97,5–99,5 копійки за долар, це на 6,5 копійки менше за рівень закриття торгів 23 липня.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 98 копійок за долар, це на 7 копійок менше за офіційний курс на 26 липня.

Аналітики сайту «Мінфін» очікували на «тестування рівня 27 гривень за долар як реакції ринку на підвищення облікової ставки НБУ до 8% річних».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.