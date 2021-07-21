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Новини | Економіка

НБУ продовжив послаблення гривні проти долара США

Національний банк України встановив на 22 липня курс 27 гривень 24 копійки за долар

Національний банк України встановив на 22 липня курс 27 гривень 24 копійки за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на 21 липня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися, за даними Finance.ua, на рівні 27 гривень 23–25 копійок за долар, це на 3 копійки більше за рівень закриття торгів 20 липня.

«Дефіцит гривні у більшості клієнтів зберігається, і на тлі активної пропозиції валюти це підстраховує нацвалюту на міжбанку. Ринок також чекає рішення Нацбанку щодо облікової ставки, яке буде оголошене завтра», – писали на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.

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