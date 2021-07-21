НБУ продовжив послаблення гривні проти долара США

Національний банк України встановив на 22 липня курс 27 гривень 24 копійки за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на 21 липня.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершилися, за даними Finance.ua, на рівні 27 гривень 23–25 копійок за долар, це на 3 копійки більше за рівень закриття торгів 20 липня.

«Дефіцит гривні у більшості клієнтів зберігається, і на тлі активної пропозиції валюти це підстраховує нацвалюту на міжбанку. Ринок також чекає рішення Нацбанку щодо облікової ставки, яке буде оголошене завтра», – писали на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.