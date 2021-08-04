Долар суттєво посилився на міжбанку – наближається до 27 гривень

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 4 серпня завершилися істотним зростанням долара. За даними Finance.ua, фінальні котирування становлять 26 гривень 95–97 копійок за долар, це на 9 копійок більше за рівень закриття торгів 3 серпня.

Експерти вказують як на одну з причин такого зростання американської валюти невдалі для Міністерства фінансів результати розміщення ОВДП 3 серпня – цінних паперів вдалося продати менш як на 2 мільярди гривень.

Національний банк України встановив на 5 серпня курс 26 гривень 91 копійка за долар, це на 7 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.