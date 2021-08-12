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Новини | Економіка

Гривня перебуває поблизу річних максимумів щодо долара США

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 26 гривень 78 копійок за долар

Торги на українському міжбанківському валютному ринку тривають із переважанням пропозиції долара, це позначається на котируваннях. За даними Finance.ua, станом на 13:00 за долар дають 26 гривень 75,5–77,5 копійки, це на 2 копійки менше за рівень закриття торгів 11 серпня.

«На 12-ту годину на торги вийшли всі основні продавці, що додало пропозиції долара на міжбанку, і котирування поступово пішли донизу», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 26 гривень 78 копійок за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на 12 серпня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.

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