Гривня перебуває поблизу річних максимумів щодо долара США

Торги на українському міжбанківському валютному ринку тривають із переважанням пропозиції долара, це позначається на котируваннях. За даними Finance.ua, станом на 13:00 за долар дають 26 гривень 75,5–77,5 копійки, це на 2 копійки менше за рівень закриття торгів 11 серпня.

«На 12-ту годину на торги вийшли всі основні продавці, що додало пропозиції долара на міжбанку, і котирування поступово пішли донизу», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 26 гривень 78 копійок за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на 12 серпня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.