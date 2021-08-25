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Новини | Економіка

Долар зміцнюється на міжбанку після тривалого падіння

Національний банк України частково відбив цю тенденцію, встановивши опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 69 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку в перший після тривалих вихідних день долар США незначно посилюється проти гривні. За даними Finance.ua, станом на 13:15 котирування сягнули 26 гривень 71,5–73,5 копійки за долар, це на 4 копійки більше за рівень закриття торгів 20 серпня.

«Поступово торги по долару пожвавлюються. З’явилися угоди по лотах до 1 мільйона доларів. Попит дещо перевищує пропозицію», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України частково відбив цю тенденцію, встановивши опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 69 копійок за долар.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.

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