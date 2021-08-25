Долар зміцнюється на міжбанку після тривалого падіння

На українському міжбанківському валютному ринку в перший після тривалих вихідних день долар США незначно посилюється проти гривні. За даними Finance.ua, станом на 13:15 котирування сягнули 26 гривень 71,5–73,5 копійки за долар, це на 4 копійки більше за рівень закриття торгів 20 серпня.

«Поступово торги по долару пожвавлюються. З’явилися угоди по лотах до 1 мільйона доларів. Попит дещо перевищує пропозицію», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України частково відбив цю тенденцію, встановивши опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 69 копійок за долар.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.