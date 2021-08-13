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Новини | Економіка

Гривня посилюється до рекордного за 14 місяців рівня проти долара США

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 70 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку гривня посилилася вже майже до 14-місячного максимуму проти долара США. За даними Finance.ua, станом на 12:10 котирування становили 26 гривень 68–70 копійок за долар, це на 5 копійок менше за рівень закриття торгів 12 серпня.

«Після короткочасного виходу Нацбанку з купівлею 5 мільйонів доларів за курсом 26,72 гривні пропозиція знову перевищує попит, і котирування просідають», – повідомляють фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 70 копійок за долар, це на 7 копійок менше за офіційний курс на 13 серпня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.

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