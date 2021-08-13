Гривня посилюється до рекордного за 14 місяців рівня проти долара США

На українському міжбанківському валютному ринку гривня посилилася вже майже до 14-місячного максимуму проти долара США. За даними Finance.ua, станом на 12:10 котирування становили 26 гривень 68–70 копійок за долар, це на 5 копійок менше за рівень закриття торгів 12 серпня.

«Після короткочасного виходу Нацбанку з купівлею 5 мільйонів доларів за курсом 26,72 гривні пропозиція знову перевищує попит, і котирування просідають», – повідомляють фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 70 копійок за долар, це на 7 копійок менше за офіційний курс на 13 серпня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.