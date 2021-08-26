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Новини | Економіка

Долар пришвидшив зміцнення проти гривні на міжбанку

Національний банк України частково відбив цю тенденцію, встановивши опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 77 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку активізувалося посилення долара США проти гривні. За даними Finance.ua, станом на 13:20 котирування сягнули 26 гривень 79,5–81,5 копійки за долар, це на 7,5 копійки більше за рівень закриття торгів 25 серпня.

«Торги по долару на піку активності перед обідом. Попит перевищує пропозицію і котирування зростають», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України частково відбив цю тенденцію, встановивши опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 77 копійок за долар.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.

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