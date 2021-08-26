Долар пришвидшив зміцнення проти гривні на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку активізувалося посилення долара США проти гривні. За даними Finance.ua, станом на 13:20 котирування сягнули 26 гривень 79,5–81,5 копійки за долар, це на 7,5 копійки більше за рівень закриття торгів 25 серпня.

«Торги по долару на піку активності перед обідом. Попит перевищує пропозицію і котирування зростають», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України частково відбив цю тенденцію, встановивши опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 77 копійок за долар.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.