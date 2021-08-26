Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Економіка

Гривня за день втратила 11 копійок проти долара США

Національний банк України лише частково відбив цю тенденцію, встановивши курс 26 гривень 77 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку упродовж сесії 26 серпня долар США посилився на 11 копійок проти гривні. За даними Finance.ua, станом на 16:35 котирування сягнули 26 гривень 83–85 копійок за долар, це на 11 копійок більше за рівень закриття торгів 25 серпня.

«Торги по долару вже на мінімальній активності. Попит поки, як і раніше, перевищує пропозицію», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» станом на 15:00.

Національний банк України лише частково відбив цю тенденцію, встановивши курс 26 гривень 77 копійок за долар, це на 6 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG