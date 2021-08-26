Гривня за день втратила 11 копійок проти долара США

На українському міжбанківському валютному ринку упродовж сесії 26 серпня долар США посилився на 11 копійок проти гривні. За даними Finance.ua, станом на 16:35 котирування сягнули 26 гривень 83–85 копійок за долар, це на 11 копійок більше за рівень закриття торгів 25 серпня.

«Торги по долару вже на мінімальній активності. Попит поки, як і раніше, перевищує пропозицію», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» станом на 15:00.

Національний банк України лише частково відбив цю тенденцію, встановивши курс 26 гривень 77 копійок за долар, це на 6 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.