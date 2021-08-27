НБУ послабив гривню на 16 копійок проти долара США

Національний банк України встановив на 28 серпня курс 26 гривень 93 копійки за долар, це на 16 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

«Торги по долару знижують активність. Той, хто мав бажання, вже закрив свої угоди. Спекулянти шукають тих, хто готовий був би переплачувати в зв’язку з наближенням закінчення сесії п’ятниці, але це вдається їм з великими труднощами», – відзначали експерти сайту «Мінфін» станом на 15:00.

Торги на міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, завершуються на рівні 26 гривень 91–93 копійки за долар.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.