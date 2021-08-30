Валютний ринок: гривня повертає позиції проти долара

Національний банк України встановив на 31 серпня курс 26 гривень 86 копійок за долар, це на 7 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку гривня зміцнилася до 26 гривень 84–86 копійок за долар, це на 12 копійок менше за котирування, зафіксовані наприкінці сесії робочої суботи, 28 серпня, свідчать дані Finance.ua.

Котирування фактично повернулися на рівень четверга, 26 серпня.

Упродовж усієї сесії пропозиція долара переважала попит, регулятор двічі виходив на ринок із викупом надлишку валюти.

«Зранку Нацбанк вже двічі «засвітився» на ринку з купівлею (долара –ред.), після того, як продавців стало більше, ніж покупців. У перший раз купив 5 мільйонів доларів за курсом 26,89 гривні і пішов з торгів. Потім вийшов удруге з покупкою за курсом 26,85 гривні. Учасники торгів змушені ставити свої котирування трохи вище рівня Нацбанку. Таким чином, регулятор утримує долар від подальшого просідання», – відзначали експерти сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.