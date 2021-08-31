Валютний ринок: долар знову наближається до 27 гривень

На українському валютному ринку після одноденного посилення гривні поновилося зростання котирувань долара США.

За даними Finance.ua, торги на міжбанку в останній день літа завершилися на рівні 26 гривень 92–94 копійки за долар, це на 8 копійок більше за фінальні котирування 30 серпня.

Упродовж усієї сесії 31 серпня попит на американську валюту перевищував її пропозицію, відзначають фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив на 1 вересня курс 26 гривень 89 копійок за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у вересні 2021 року.