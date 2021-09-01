Валютний ринок: долар подолав позначку 27 гривень

На українському валютному ринку зростання котирувань долара США призвело до того, що американська валюта подолала позначку 27 гривень.

За даними Finance.ua, торги на міжбанку в перший день осені завершилися на рівні 27 гривень 2,5–4,5 копійки за долар, це на 10,5 копійки більше за фінальні котирування 31 серпня.

Упродовж майже всієї сесії 1 вересня попит на американську валюту перевищував її пропозицію, відзначають фахівці сайту «Мінфін».

«Вихід НБУ з продажем долара по 27,03 гривні частково стримує подальше зростання котирувань», – указували фахівці станом на 14:00.

Національний банк України встановив на 2 вересня курс 27 гривень за долар рівно, це на 11 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україні належить пройти період значних зовнішніх боргових виплат.