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Новини | Економіка

Валютний ринок: долар подолав позначку 27 гривень

Національний банк України встановив на 2 вересня курс 27 гривень за долар рівно

На українському валютному ринку зростання котирувань долара США призвело до того, що американська валюта подолала позначку 27 гривень.

За даними Finance.ua, торги на міжбанку в перший день осені завершилися на рівні 27 гривень 2,5–4,5 копійки за долар, це на 10,5 копійки більше за фінальні котирування 31 серпня.

Упродовж майже всієї сесії 1 вересня попит на американську валюту перевищував її пропозицію, відзначають фахівці сайту «Мінфін».

«Вихід НБУ з продажем долара по 27,03 гривні частково стримує подальше зростання котирувань», – указували фахівці станом на 14:00.

Національний банк України встановив на 2 вересня курс 27 гривень за долар рівно, це на 11 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україні належить пройти період значних зовнішніх боргових виплат.

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