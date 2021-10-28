На міжбанку триває посилення гривні, НБУ викуповує надлишок долара

Національний банк України встановив опівдні 28 жовтня довідкове значення курсу 26 гривень 32 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку станом на 13:00 відбувалися на рівні 26 гривень 33–35 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 2 копійки менше за рівень закриття торгів 27 жовтня.

«На торгах по долару пропозиція поки що перевищує попит, котирування дещо просіли. На ринок уже виходив НБУ і придбав 5 мільйонів доларів за ціною до 26,34 гривні, потім пішов», – відзначили експерти сайту «Мінфін» станом на 11:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.