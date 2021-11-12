На міжбанку різко зросли котирування долара, НБУ не реагує

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 12 листопада завершуються на рівні 26 гривень 24–26 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 14 копійок більше за рівень закриття торгів 11 листопада. Посилення американської валюти відбулося після 13:00, і НБУ мінімально відбив цей рух на міжбанку.

Національний банк України встановив на 15 листопада курс 26 гривень 11 копійок за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

«На торгах по долару після обіду попит почав перевищувати пропозицію і спекулянти почали грати «на підвищення», користуючись ситуацією. Вони викуповують найдешевші пропозиції та намагаються максимально задерти котирування вгору», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» о 14:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.