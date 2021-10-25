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Новини | Економіка

Офіційний курс знову рухається в бік послаблення гривні – НБУ

Довідковий курс, встановлений регулятором вдень 25 жовтня, дорівнює 26,28 гривні

Гривня знову почала послаблюватися щодо долара, свідчать офіційні дані Національного банку.

Якщо в п’ятницю 25 жовтня долар коштував 26 гривень 20 гривень, то в понеділок офіційний курс становить 26,29 гривні. На вівторок 26 жовтня Нацбанк встановив курс 26 гривні 35 копійок.

Довідковий курс, встановлений регулятором вдень 25 жовтня, дорівнює 26,28 гривні.

За даними порталу«Мінфін», міжбанковий курс 25 жовтня почався з позначок 26 гривень 25-27 копійок за долар, але протягом дня послабився до 26,38-40 гривні.

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Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат.

Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.

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