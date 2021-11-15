На міжбанку другий день різко зростають котирування долара

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 15 листопада відбуваються на рівні 26 гривень 34–36 копійок за долар (дані Finance.ua станом на 12:55), це на 10 копійок більше за рівень закриття торгів 12 листопада, коли долар також стрімко дорожчав.

Національний банк України у своєму довідковому курсі фактично відбив події на міжбанку за два дні, встановивши рівень 26 гривень 33 копійки за долар, це на 22 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

«На міжбанк уже виходив НБУ з купівлею на рівні 26,21 гривні, що відразу ж встановило планку для всіх учасників сьогоднішніх торгів і змушує їх ставити котирування вище за рівень регулятора», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» об 11:00.

На користь гривні грає один фактор – період бюджетних платежів у бізнесу, який досягне свого піку у четвер-пʼятницю. Решта чинників (відкладений попит, зростання вартості енергоносіїв в осінньо-зимовий опалювальний сезон та інші) грають проти гривні, вказують експерти.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.