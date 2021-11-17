НБУ почав стримувати зростання долара на міжбанку

Національний банк України відреагував на четвертий поспіль день зростання попиту на американський долар на українському міжбанківському валютному ринку, вийшовши з продажем валюти за курсом 26 гривень 55 копійок, повідомляють фахівці сайту «Мінфін».

Регулятор встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 53 копійки за долар, це на 12 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку відбуваються на рівні 26 гривень 53–55 копійок за долар (дані Finance.ua станом на 12:20), це на 6 копійок більше за рівень закриття торгів 16 листопада.

«Після виходу НБУ з продажем по 26,55 гривні продавці ставлять свої котирування нижчими за рівень регулятора, оскільки покупці отримали «альтернативну» пропозицію за курсом від НБУ і тепер не поспішають скуповуватися дорогим доларом, маючи рівень пропозиції Нацбанку», – вказують експерти.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися на 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.